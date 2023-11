Spirit of 76: Overton kicks off World Of Outlaws World Finals in style

CONCORD, N.C. (WBTV) - Brandon Overton kicked off his fourth World of Outlaws CASE Construction Equipment Late Models start of the season in style on Wednesday at The Dirt Track at Charlotte.

Overton’s 15.091-second time in qualifying for Thursday’s first night of World of Outlaws World Finals action was tops among 74 drivers. Overton bested Mike Marlar by a scant .026 seconds to claim quick time honors.

Scott Bloomquist, the 2004 series champion, turned back the clock on Wednesday. Less than two weeks before his 60th birthday, Bloomquist posted a 15.648-second lap that held up as the fastest of all qualifying attempts for Friday’s features.

After he completed qualifying laps for Friday, Bobby Pierce clinched his first World of Outlaws CASE Construction Equipment Late Model championship on the strength of 14 wins and 31 top-10 finishes in the season’s first 35 races. Pierce was 13th fastest overall for Thursday’s time trials and 26th for Friday’s session.

Sheldon Haudenschild posted a scorching, 13.694-second lap to emerge quickest among all World of Outlaws NOS Energy Drink Sprint Cars drivers in qualifying for Thursday. Brent Marks was fastest in Friday’s set of time trials, lapping in 14.149 seconds to earn quick time honors.

Jimmy Phelps led the way among 45 Super DIRTcar Big-Block Modified competitors for Thursday, with a 16.296-second lap in the first of two groups to tour Charlotte’s high-speed, four-tenths-mile clay oval. Matt Sheppard was quickest in qualifying for Friday’s race, lapping the track in 16.676 seconds.

Race fans from 49 states and six foreign countries have descended on The Dirt Track at Charlotte for this weekend’s festivities, with clear skies expected for the remaining three days of action. Fans can lock in single-day and three-day ticket packages, plus pit passes and camping, by shopping online at www.charlottemotorspeedway.com.

WORLD OF OUTLAWS CASE CONSTRUCTION EQUIPMENT LATE MODELSFriday’s Qualifying Group A: 1. 0-Scott Bloomquist, 00:15.648[13]; 2. 44-Chris Madden, 00:15.741[14]; 3. 20RT-Ricky Thornton Jr, 00:15.766[26]; 4. 7T-Drake Troutman, 00:15.785[7]; 5. 8-Brian Shirley, 00:15.799[3]; 6. 157-Mike Marlar, 00:15.832[15]; 7. 18D-Daulton Wilson, 00:15.898[29]; 8. 15K-Cody Overton, 00:15.925[4]; 9. 25-Shane Clanton, 00:15.944[36]; 10. 76-Brandon Overton, 00:15.949[16]; 11. 1T-Tyler Erb, 00:15.957[12]; 12. 174-Ethan Dotson, 00:15.999[25]; 13. 18-Chase Junghans, 00:16.022[30]; 14. 32-Bobby Pierce, 00:16.100[28]; 15. 55-Benji Hicks, 00:16.110[21]; 16. 119-Bryan Bernheisel, 00:16.145[1]; 17. 21-Robby Hensley, 00:16.178[6]; 18. 89-Logan Roberson, 00:16.190[22]; 19. 22-Chris Ferguson, 00:16.202[34]; 20. 28B-Carson Brown, 00:16.230[19]; 21. 7W-Ricky Weiss, 00:16.263[35]; 22. C4-Freddie Carpenter, 00:16.312[32]; 23. 28C-Tyler Carpenter, 00:16.380[18]; 24. 11-Gordy Gundaker, 00:16.487[31]; 25. 75-Daniel Adam, 00:16.493[5]; 26. J4-John Garvin Jr, 00:16.510[24]; 27. 54-David Breazeale, 00:16.517[27]; 28. B1-Brent Larson, 00:16.548[10]; 29. 19-Gavin Cowan, 00:16.566[11]; 30. 14W-Dustin Walker, 00:16.747[23]; 31. 06-Mike Lupfer, 00:16.815[37]; 32. 1L-Chuckie Lepsch, 00:16.854[8]; 33. 20K-Colin Knaub, 00:16.869[17]; 34. 07-Brian Ledbetter, 00:17.017[20]; 35. 5-John Eller, 00:17.017[2]; 36. 12-Joe Leavell, 00:17.017[9]; 37. 11H-Keith Jackson, 00:17.017[33].

Friday’s Qualifying Group B: 1. 17M-Dale McDowell, 00:15.696[15]; 2. 9-Nick Hoffman, 00:15.858[16]; 3. 10-Garrett Smith, 00:15.925[30]; 4. 39-Tim McCreadie, 00:15.963[18]; 5. B5-Brandon Sheppard, 00:15.982[24]; 6. 88-Trent Ivey, 00:15.997[7]; 7. 25Z-Mason Zeigler, 00:16.019[33]; 8. 97-Cade Dillard, 00:16.028[19]; 9. 00-Carson Ferguson, 00:16.042[10]; 10. 20-Jimmy Owens, 00:16.054[13]; 11. 79-Donald McIntosh, 00:16.068[1]; 12. 40B-Kyle Bronson, 00:16.078[34]; 13. 57-Zack Mitchell, 00:16.103[36]; 14. 19M-Spencer Hughes, 00:16.109[9]; 15. 28-Dennis Erb Jr, 00:16.135[12]; 16. 49-Jonathan Davenport, 00:16.141[35]; 17. 1-Hudson O’Neal, 00:16.152[20]; 18. 101-Forrest Trent, 00:16.299[14]; 19. 66C-Matt Cosner, 00:16.357[25]; 20. 25B-Mike Benedum, 00:16.379[22]; 21. 96V-Tanner English, 00:16.402[5]; 22. 11AK-Austin Kirkpatrick, 00:16.462[23]; 23. 187-David McCoy, 00:16.501[3]; 24. 8S-Kyle Strickler, 00:16.519[2]; 25. 19R-Ryan Gustin, 00:16.520[17]; 26. 4P-John Price, 00:16.531[4]; 27. 16-Ben Watkins, 00:16.593[6]; 28. 114-Jordan Koehler, 00:16.593[27]; 29. 421-Anthony Sanders, 00:16.801[8]; 30. 24-Tyler Wyant, 00:16.804[29]; 31. 22*-GR Smith, 00:16.858[32]; 32. 30-Todd Cooney, 00:17.000[11]; 33. 2-Dan Stone, 00:17.019[28]; 34. 5B-Ross Bailes, 00:17.039[26]; 35. 12R-Jack Harmon, 00:17.154[21]; 36. 214-Haiden Cowan, 00:17.254[37]; 37. 7-Dalton Jacobs, 00:17.254[31]

Thursday’s Qualifying Group A: 1. 157-Mike Marlar, 00:15.117[36]; 2. 44-Chris Madden, 00:15.139[14]; 3. 97-Cade Dillard, 00:15.190[26]; 4. 1-Hudson O’Neal, 00:15.295[28]; 5. 9-Nick Hoffman, 00:15.301[30]; 6. 1T-Tyler Erb, 00:15.311[29]; 7. 57-Zack Mitchell, 00:15.336[21]; 8. 8-Brian Shirley, 00:15.374[19]; 9. 25Z-Mason Zeigler, 00:15.382[10]; 10. 96V-Tanner English, 00:15.392[2]; 11. 40B-Kyle Bronson, 00:15.403[6]; 12. 32-Bobby Pierce, 00:15.407[13]; 13. 22-Chris Ferguson, 00:15.431[12]; 14. 7T-Drake Troutman, 00:15.482[9]; 15. 28-Dennis Erb Jr, 00:15.495[33]; 16. J4-John Garvin Jr, 00:15.505[8]; 17. B5-Brandon Sheppard, 00:15.509[23]; 18. 39-Tim McCreadie, 00:15.516[22]; 19. 66C-Matt Cosner, 00:15.537[35]; 20. 49-Jonathan Davenport, 00:15.554[7]; 21. 119-Bryan Bernheisel, 00:15.559[16]; 22. 20-Jimmy Owens, 00:15.601[20]; 23. 06-Mike Lupfer, 00:15.605[18]; 24. 28C-Tyler Carpenter, 00:15.650[11]; 25. 89-Logan Roberson, 00:15.695[34]; 26. 187-David McCoy, 00:15.709[31]; 27. 101-Forrest Trent, 00:15.716[24]; 28. 19R-Ryan Gustin, 00:15.835[17]; 29. C4-Freddie Carpenter, 00:15.881[15]; 30. 5B-Ross Bailes, 00:15.913[25]; 31. 214-Haiden Cowan, 00:15.917[27]; 32. B1-Brent Larson, 00:15.972[1]; 33. 2-Dan Stone, 00:15.991[37]; 34. 22*-GR Smith, 00:16.046[3]; 35. 11-Gordy Gundaker, 00:16.225[32]; 36. 12R-Jack Harmon, 00:18.087[5]; 37. (DQ) 15K-Cody Overton, 00:15.970[4]

Thursday’s Qualifying Group B: 1. 76-Brandon Overton, 00:15.091[4]; 2. 174-Ethan Dotson, 00:15.431[3]; 3. 17M-Dale McDowell, 00:15.491[30]; 4. 55-Benji Hicks, 00:15.495[6]; 5. 19M-Spencer Hughes, 00:15.507[16]; 6. 20RT-Ricky Thornton Jr, 00:15.573[31]; 7. 25-Shane Clanton, 00:15.665[25]; 8. 18D-Daulton Wilson, 00:15.687[35]; 9. 79-Donald McIntosh, 00:15.691[23]; 10. 18-Chase Junghans, 00:15.726[15]; 11. 00-Carson Ferguson, 00:15.768[34]; 12. 0-Scott Bloomquist, 00:15.769[13]; 13. 19-Gavin Cowan, 00:15.771[20]; 14. 21-Robby Hensley, 00:15.794[36]; 15. 10-Garrett Smith, 00:15.818[1]; 16. 16-Ben Watkins, 00:15.929[10]; 17. 7W-Ricky Weiss, 00:15.942[9]; 18. 88-Trent Ivey, 00:15.951[32]; 19. 75-Daniel Adam, 00:15.961[5]; 20. 28B-Carson Brown, 00:15.976[7]; 21. 11AK-Austin Kirkpatrick, 00:15.992[12]; 22. 4P-John Price, 00:15.996[18]; 23. 25B-Mike Benedum, 00:16.043[14]; 24. 54-David Breazeale, 00:16.050[8]; 25. 11H-Keith Jackson, 00:16.075[22]; 26. 114-Jordan Koehler, 00:16.163[24]; 27. 7-Dalton Jacobs, 00:16.166[28]; 28. 30-Todd Cooney, 00:16.179[37]; 29. 5-John Eller, 00:16.312[19]; 30. 421-Anthony Sanders, 00:16.391[27]; 31. 14W-Dustin Walker, 00:16.396[2]; 32. 24-Tyler Wyant, 00:16.590[33]; 33. 20K-Colin Knaub, 00:16.752[26]; 34. 07-Brian Ledbetter, 00:17.024[29]; 35. 1L-Chuckie Lepsch, 00:17.218[21]; 36. 12-Joe Leavell, 00:17.218[11]; 37. (DQ) 8S-Kyle Strickler, 00:16.294[17].

WORLD OF OUTLAWS NOS ENERGY DRINK SPRINT CARSQualifying A - Friday: 1. 2-David Gravel, 00:14.163; 2. 21-Brian Brown, 00:14.175; 3. 9R-Chase Randall, 00:14.181; 4. 69K-Justin Henderson, 00:14.342; 5. 24-Rico Abreu, 00:14.427; 6. 18-Giovanni Scelzi, 00:14.457; 7. 41-Carson Macedo, 00:14.484; 8. 26-Zeb Wise, 00:14.527; 9. 49-Brad Sweet, 00:14.648; 10. 5-Spencer Bayston, 00:14.664; 11. 2MD-Cap Henry, 00:14.693; 12. 14-Cole Macedo, 00:14.743; 13. 23-Devon Borden, 00:14.747; 14. 3Z-Brock Zearfoss, 00:14.785; 15. 99-Skylar Gee, 00:14.820; 16. 1T-Tanner Holmes, 00:14.842; 17. 6Z-Zane DeVault, 00:14.852; 18. 15H-Sam Hafertepe Jr, 00:14.858; 19. 42-Sye Lynch, 00:14.876; 20. 20G-Noah Gass, 00:14.977; 21. 5D-Jacob Dykstra, 00:15.173; 22. 23M-Lance Moss, 00:15.205; 23. 47-Eric Riggins Jr, 00:15.260; 24. 17H-Wout Hoffmans, 00:15.473; 25. W20-Greg Wilson, 00:15.635; 26. 7NY-Matt Farnham, 00:15.804; 27. 7N-Darin Naida, 00:16.161

Qualifying B - Friday: 1. 19-Brent Marks, 00:14.149; 2. 7BC-Tyler Courtney, 00:14.259; 3. 88-Austin McCarl, 00:14.275; 4. 39M-Anthony Macri, 00:14.347; 5. 55-Hunter Schuerenberg, 00:14.402; 6. 17-Sheldon Haudenschild, 00:14.435; 7. 83-James McFadden, 00:14.445; 8. 13-Justin Peck, 00:14.531; 9. 1S-Logan Schuchart, 00:14.582; 10. 8-Cory Eliason, 00:14.603; 11. 9-Kasey Kahne, 00:14.607; 12. 15-Donny Schatz, 00:14.617; 13. 71-Parker Price Miller, 00:14.735; 14. 1A-Jacob Allen, 00:14.746; 15. 7S-Robbie Price, 00:14.858; 16. 12-Lance Dewease, 00:14.895; 17. 77-Geoff Dodge, 00:14.962; 18. 22-Riley Goodno, 00:15.091; 19. 14T-Tim Estenson, 00:15.156; 20. 24D-Danny Sams III, 00:15.279; 21. 12S-Brent Shearer, 00:15.565; 22. 28M-Conner Morrell, 00:15.571; 23. 18R-Ryan Roberts, 00:15.583; 24. 40-George Hobaugh Jr, 00:15.757; 25. 20-Tim Buckwalter, 00:15.818; 26. (DNS) 33-Derek Hauck, 00:15.818

Qualifying A - Thursday: 1. 17-Sheldon Haudenschild, 00:13.694[12]; 2. 24-Rico Abreu, 00:13.722[27]; 3. 41-Carson Macedo, 00:13.847[16]; 4. 19-Brent Marks, 00:13.888[24]; 5. 8-Cory Eliason, 00:13.956[3]; 6. 14-Cole Macedo, 00:13.987[15]; 7. 15H-Sam Hafertepe Jr, 00:14.003[4]; 8. 69K-Justin Henderson, 00:14.023[26]; 9. 26-Zeb Wise, 00:14.036[23]; 10. 55-Hunter Schuerenberg, 00:14.056[21]; 11. 20G-Noah Gass, 00:14.064[11]; 12. 9-Kasey Kahne, 00:14.066[22]; 13. 1A-Jacob Allen, 00:14.077[19]; 14. 9R-Chase Randall, 00:14.113[9]; 15. 12-Lance Dewease, 00:14.162[17]; 16. 88-Austin McCarl, 00:14.189[1]; 17. 83-James McFadden, 00:14.200[18]; 18. 5-Spencer Bayston, 00:14.245[20]; 19. 7S-Robbie Price, 00:14.315[10]; 20. 42-Sye Lynch, 00:14.369[7]; 21. 18R-Ryan Roberts, 00:14.401[25]; 22. 12S-Brent Shearer, 00:14.419[6]; 23. 47-Eric Riggins Jr, 00:14.502[8]; 24. 33-Derek Hauck, 00:14.516[2]; 25. 14T-Tim Estenson, 00:14.669[5]; 26. 77-Geoff Dodge, 00:14.701[13]; 27. 17H-Wout Hoffmans, 00:15.268[14]

Qualifying B - Thursday: 1. 7BC-Tyler Courtney, 00:13.843[5]; 2. 2-David Gravel, 00:13.903[3]; 3. 49-Brad Sweet, 00:13.986[4]; 4. 18-Giovanni Scelzi, 00:13.987[6]; 5. 1S-Logan Schuchart, 00:14.069[9]; 6. 21-Brian Brown, 00:14.105[16]; 7. 13-Justin Peck, 00:14.279[14]; 8. 39M-Anthony Macri, 00:14.279[26]; 9. 3Z-Brock Zearfoss, 00:14.283[1]; 10. 2MD-Cap Henry, 00:14.296[10]; 11. 23-Devon Borden, 00:14.319[19]; 12. 15-Donny Schatz, 00:14.356[24]; 13. 1T-Tanner Holmes, 00:14.505[21]; 14. 28M-Conner Morrell, 00:14.548[12]; 15. 6Z-Zane DeVault, 00:14.715[8]; 16. 99-Skylar Gee, 00:14.729[18]; 17. 71-Parker Price Miller, 00:14.762[17]; 18. 20-Tim Buckwalter, 00:14.899[13]; 19. 5D-Jacob Dykstra, 00:14.963[23]; 20. W20-Greg Wilson, 00:15.004[7]; 21. 22-Riley Goodno, 00:15.015[15]; 22. 40-George Hobaugh Jr, 00:15.163[22]; 23. 7NY-Matt Farnham, 00:15.354[25]; 24. 24D-Danny Sams III, 00:15.429[20]; 25. 23M-Lance Moss, 00:15.530[2]; 26. 7N-Darin Naida, 00:15.817[11].

SUPER DIRTCAR SERIESQualifying Group A Friday: 1. 9S-Matt Sheppard, 00:16.676[13]; 2. 88-Mat Williamson, 00:16.790[17]; 3. 83X-Tim Sears Jr, 00:16.855[21]; 4. 25-Erick Rudolph, 00:16.991[2]; 5. 54-Steve Bernard, 00:17.130[14]; 6. 26-Ryan Godown, 00:17.173[16]; 7. 33-Louden Reimert, 00:17.197[7]; 8. 2A-Mike Gular, 00:17.230[15]; 9. 99L-Larry Wight, 00:17.381[11]; 10. 111-Demetrios Drellos, 00:17.391[1]; 11. 35-Mike Mahaney, 00:17.418[22]; 12. 410-Mike Fowler, 00:17.428[9]; 13. 48T-Dave Rauscher, 00:17.464[20]; 14. 2-Jack Lehner, 00:17.470[8]; 15. 29-Matt Caprara, 00:17.513[10]; 16. JS98-Rocky Warner, 00:17.609[3]; 17. 12-Darren Smith, 00:17.680[4]; 18. 28-Michael Trautschold, 00:17.680[23]; 19. 124-Mario Clair, 00:17.687[6]; 20. 14-CG Morey, 00:17.766[5]; 21. 17-Marcus Dinkins, 00:17.795[18]; 22. 66W-Wallace Stacey, 00:17.874[19]; 23. (DNS) 8S-Rich Scagliotta, 00:17.874

Qualifying Group B Friday: 1. 98H-Jimmy Phelps, 00:16.841[17]; 2. 4*-Anthony Perrego, 00:16.948[10]; 3. 8H-Max McLaughlin, 00:16.996[2]; 4. 19-Tim Fuller, 00:17.041[13]; 5. ONE-David Hebert, 00:17.059[3]; 6. 91-Felix Roy, 00:17.070[1]; 7. 70A-Alex Payne, 00:17.178[21]; 8. 21A-Peter Britten, 00:17.256[22]; 9. 91D-Billy Decker, 00:17.292[7]; 10. 4SL-Bob Hentschel, 00:17.302[12]; 11. 84Y-Alex Yankowski, 00:17.374[16]; 12. 27J-Danny Johnson, 00:17.417[6]; 13. 215-Adam Pierson, 00:17.450[5]; 14. 5H-Chris Hile, 00:17.470[14]; 15. 5-Tyler Siri, 00:17.482[19]; 16. 92-Dexter Stacey, 00:17.580[18]; 17. 18-Ryan Macartney, 00:17.642[11]; 18. 52-Jessica Power, 00:17.745[4]; 19. 21M-Bob Mcgannon, 00:17.751[20]; 20. 66-Corbin Millar, 00:17.798[8]; 21. 11A-Kyle Armstrong, 00:17.799[15]; 22. 82-Wally Wade, 00:17.969[9].

Qualifying Group A Thursday: 1. 98H-Jimmy Phelps, 00:16.296[20]; 2. 9S-Matt Sheppard, 00:16.470[16]; 3. 19-Tim Fuller, 00:16.490[10]; 4. 26-Ryan Godown, 00:16.541[11]; 5. 91D-Billy Decker, 00:16.573[17]; 6. 21A-Peter Britten, 00:16.629[14]; 7. 2A-Mike Gular, 00:16.764[23]; 8. 111-Demetrios Drellos, 00:16.773[4]; 9. 5-Tyler Siri, 00:16.776[13]; 10. 35-Mike Mahaney, 00:16.781[3]; 11. 25-Erick Rudolph, 00:16.823[6]; 12. 91-Felix Roy, 00:16.862[7]; 13. 5H-Chris Hile, 00:16.882[12]; 14. 27J-Danny Johnson, 00:16.895[15]; 15. 48T-Dave Rauscher, 00:16.895[19]; 16. 21M-Bob Mcgannon, 00:16.973[18]; 17. 28-Michael Trautschold, 00:17.029[21]; 18. 14-CG Morey, 00:17.115[8]; 19. 11A-Kyle Armstrong, 00:17.137[1]; 20. 83X-Tim Sears Jr, 00:17.160[5]; 21. 18-Ryan Macartney, 00:17.187[9]; 22. 124-Mario Clair, 00:17.370[2]; 23. (DNS) 12-Darren Smith, 00:17.370

Qualifying Group B Thursday: 1. 88-Mat Williamson, 00:16.580[9]; 2. 70A-Alex Payne, 00:16.628[5]; 3. 84Y-Alex Yankowski, 00:16.635[17]; 4. 4SL-Bob Hentschel, 00:16.659[8]; 5. 215-Adam Pierson, 00:16.675[18]; 6. 4*-Anthony Perrego, 00:16.732[13]; 7. 8H-Max McLaughlin, 00:16.771[1]; 8. ONE-David Hebert, 00:16.795[20]; 9. 29-Matt Caprara, 00:16.838[16]; 10. 54-Steve Bernard, 00:16.927[3]; 11. 33-Louden Reimert, 00:16.991[7]; 12. 2-Jack Lehner, 00:17.017[10]; 13. JS98-Rocky Warner, 00:17.032[14]; 14. 99L-Larry Wight, 00:17.146[22]; 15. 410-Mike Fowler, 00:17.216[6]; 16. 52-Jessica Power, 00:17.219[2]; 17. 17-Marcus Dinkins, 00:17.363[12]; 18. 92-Dexter Stacey, 00:17.366[4]; 19. 66-Corbin Millar, 00:17.635[19]; 20. 82-Wally Wade, 00:17.728[11]; 21. 66W-Wallace Stacey, 00:17.734[21]; 22. (DNS) 8S-Rich Scagliotta, 00:17.734

