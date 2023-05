Rowan-Cabarrus Community College announces President’s List for Fall 2022 semester

ROWAN COUNTY, N.C. (WBTV) - Rowan-Cabarrus Community College has announced students who earned President’s List recognition for the Fall 2022 term. The President’s List recognizes full-time students achieving a grade point average of 4.0 for the semester. Students and their families were invited to attend a reception in their honor.

“It is with great pleasure that I congratulate these students on this tremendous accomplishment,” said Dr. Carol S. Spalding, president of Rowan-Cabarrus. “I believe that education is the best investment anyone can make, and I applaud the dedication of these students and wish them the best for all that is ahead.”

Rowan-Cabarrus President’s List – Fall 2022

Badin: Birdie Younginer

Charlotte: Megan Adrienna Fanelli, Mary Elizabeth Floyd, Joseph Anthony Stanish, Shiva Aryal, Dedric Zahir McEachin, Ashley Elaine Plummer, Catherine Diane Jankiewicz, Michael Anthony Jankiewicz, Gemma Burnham, Haley Nicole Crump, Charmaine Williams, Briana Jeanelle Thompson, Sakerra Elizabeth Anderson, Jackson Bryant Sinclair

China Grove: Kathie Marie Anderson, Madison Grace Morgan, Madison Paige Barnett, Chelsea Ann Surratt, Randy Deese, Ryan Hilderbrand, Paula Marie Collins, Brian David Cook, Jessica Marie Caudill, Emma Grace Morgan, Katlin M. Duvall, Aleksis M. Parker, Trinity Faith Griffin

Cleveland: Timothy Clay Livengood, Kailee Summer Keller, Mira White

Clover: Kristen Ann Tassinari

Concord: Elijah Thomas Bright, Grace Ella Laskowsky, Emma Grace Brown, Landon Cole Kushinsky, Carlin Lewis Crawford, Brayden Lee Zavodny, Dominic Anthony Ferreire, Brooke Ashlie Hawley, Jenna Marie Medlin, Caitlyn Elizabeth Blumreich, Emily Beth Dry, Bentley James Gulledge, Katelyn Sarah Rynk, Kassidy Amanda Travis, Andre Vasquez, Stephanie A. Isbell, James Turk Pulliam, Dylan Michael Zavodny, Marc Joseph Hammond, Noah Gabriel Barker, Gabriel Larson, Kayla Marie Thommen, Foxx Evan Frost Raulerson, Zachary Stone Miltz, Elisabeth Samantha Lima, Taylor Paige McCauley, Jessica Coley, Amy Simineau, Armandeep Kaur, Holly Michelle Steed, Isis Jynae Vasquez, Sara M. Martin, Amanda Willoughby Pope, Marvin Martinez, Brianna Jasmine Blackshear, Andrew Lawson Fink, Payton Peninger, Francis Mensa-Shebra, Tyler Clark Reavis, Michael John Murphy, Christopher Sargent, Joshua Michael Wood, Tyler James Arbeen, Jairo Aldahir Rosario Beltran, Randall Alexander Drake, Sarah E. White, Jamie Parker, Sadie Porter, Loryn Taylor Shropshire, Adam Butcher, Nicolette Alyssa Antonakakis, Emma Marie Green, Aaliyah Kiana McIntosh, Zachary William Berkowitz, Chancy Ladd Mercer, Alison Paige Naugle, Shamira White, Alisha Danette Williams, Andrew J. Coleman, Matthew Robert Dobson, Jonathan E. Garren, James Adam Hinson, Eian Tyler-Quinn Stewart, Julianna Renee Chmiel, Stephanie Diane Makled, Evelyn Bernal Perez, Viridiana Rivera Almanza, Deanna Lynn Jordan, Chyna Tatiana Minor, Brittany Lilia Chery, Brandon Andre Rios, Hannah Reagan Turner, Sahara Brown-Young, Gordon Daniel Donovan

Cooleemee: Tabitha Leann Harry

Cornelius: Grayson Mark Hunt

Davidson: Mason Mosconi, Dylan Robert Richmond, Cody Allen Mims, Hannah Victoria Cary

Denton: Brandon A. Dorsett

Durham: Dustin Chance Durham

Faith: MacKenzie Leigh Nichols, Rodger Thomas Duncan

Gold Hill: Dawson B. Barnhardt-Goodman

Harmony: Tonya F. Holbrook

Harrisburg: Anna Frances Bowie, Sally Conway, Devan Ray Corwin, Grace Katherine Rigdon

Hicksville: Scott Lee Whitaker

High Point: Jennifer Galanti

Huntersville: Zachary Tincher, Mya Leslie Aun, Allee Marie George

Indian Trail: Jaylen Alexandra Caldwell

Kannapolis: Jennifer Lopez, Kennedy Elisabeth Jackson, Daniel Daith Owens, Madilyn Grace Abernathy, Sage E. Perry, Dallas Maurice Reid, Ashlynn Nicole Stokes, Mary F. Linker, Natalie Ann Milstead, Franck Kaniama Banuani, Charisma Collins, Anali Nicole Cervantes, Terra Daisey, Latrell Webb, Michael Thomas Cline, Dalton Nathaniel Graham, Keaira Michelle Jefferson, Lino Aguirre, Liam Murray, Megan Nicole Shue, Adyson Nicole Campbell, Hailey Diana McDonald, Amber Nicole McKee, Laura Cecilia Ramirez, Hannah McKenzie Benfield, Laura Kate Wilson, Ashleigh Nichole Davis, Veronika Kim Parrilla, Michael Luke Armstrong, Derek Vincent Pollock, Megan Ann Halverson, Mary Helen Pell, Willis Russell

Landis: Kyle John Darling, Komlavi Holali Akoussah, Austin Lee Tilley

Lexington: Rebecca Riley Adair, Amber L. Tanner, Crystal Michelle Grant, Jimmy Lee Davis, Dylan Michael Shubert, Amanda L. Spangle, Joseph Hunter Amos, Paige Jernigan

Locust: John Ward, Ella Cait Wells

Midland: Hannah Elizabeth Williams, Shelby Marie Eaves, Dominique Dare Oxford

Mint Hill: Jacob Louis Ridgell

Misenheimer: Samira Ann Borey Wolf

Mocksville: Samantha J. Sabol

Monroe: Bethany Danelle Moore

Mooresville: Emma D. Owens, Declan Malachy Baker, Kelli Tucker

Mount Pleasant: Erin Elizabeth Barrett, Colby Paul Stancil, Blake Lee Thompson, Joseph D. Calabro, Moises Mejia-Lopez

New London: Kinsley Scout Calloway

Newell: Amanda McGowan

Norwood: Sawyer Blake Lee

Rockwell: Nelly Flores Cable, Rozalyn Grizel Walton, Sadie Vernice Hill, Leighla Victoria Sides, Isaiah Gaberiel Ramos, Elizabeth Avalos, Solomon Micah Holshouser, Andrew Joseph Sterner, Alyssa Nicole Campbell, Bonnie S. Goodwin, Jana Huffman Sprinkle, Melanie Rebecca Grooms

Salisbury: Gabrielle Brown, Ashley Carolina Maria Jovine Gonzalez, Wesley Ethan Dyer, Jarissa Mercedes Mendez, Kyra Jo Mitchell, Stephen Karl Storm, Carter A. Barclay, Carter Jenkins, Persephone J. Houston, Jonathan Moffitt Lopez, Tyler Wagoner, Hailey Glynnis Boyer, Christina Diem Thi Do, Jonathan Romero, Khai Du Huynh, Jose Leonel Cervantes, Kayla Marie Heglar, Kayla Caldwell, Joseph Yarsky, Jeff Brock, John M. Jones, Amanda Michelle Cobb, William Lewis Austin, Sarah L. Christy, Matthew Thomas Thorsen, Ashley Fortner, Mya Alexie Triplett, Lisa Ann Webb, Emileen Louise Baughman, Pressley Allison Greene, Daisy Tovar Gutierrez, Christopher John Bryson, Robert Tyler Goodell, Coy Wayne Ketchie, Caitlin Grace Brackett, Alexis Grace Miller, Yanais Rivera, Alyssa Joy Hilton, Margaret Carol Mills, Rachel Grace Lipe, Christy Hidalgo, Isel Arlene Quintero

Spencer: Kristen Gordon, Sonya Rummage Hooker, Samare Aurelia Ghandour

Statesville: Amanda Kokotkiewicz Shook

Vale: Rebekah M. Yang

Watertown: Austin Jon Guidry

Waxhaw: Allison Brooke Armstrong, Andrew John Dietzman

