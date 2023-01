Las barreras lingüísticas en Carolina del Norte dejan vulnerables a las familias latinas

CHARLOTTE, N.C. (WBTV) - CHARLOTTE, N.C. – A medida que la población hispana/latina crece rápidamente en Carolina del Norte, una investigación de WBTV revela que las barreras lingüísticas para los hablantes limitados de inglés continúan persistiendo en el gobierno local y estatal.

La agente de bienes raíces Anabel Rodríguez le dice a WBTV que las familias que no hablan inglés a menudo tienen que depender de un niño para traducir sitios web del gobierno y documentos que están en inglés. Ella dice que no es inusual que las familias contraten a alguien para ayudar a navegar un proceso en el que no hay una traducción al español disponible.

“Si no conoces el idioma, o no puedes leer el idioma, entonces vas a tener que contratar a alguien para que te ayude”, dijo Rodríguez.

“O simplemente te vas a rendir y decir bueno, tómalo como está”.

Los datos del Censo de los Estados Unidos muestran que la población hispana/latina que no habla inglés ha crecido constantemente en el condado de Mecklenburg. En 2010, el número de latinos que hablaban inglés “no bien” o “nada” era de aproximadamente 30,000. En 2020, el número estaba más cerca de 43,000.

Rodríguez dice que esas familias son vulnerables a los prejuicios y a las personas que intentan aprovecharse de ellos.

“Nuestra mayor caída es no tener la información correcta”, dijo Rodríguez.

Política de acceso lingüístico de Charlotte

La ciudad de Charlotte adoptó una “Policía de acceso lingüístico” en noviembre de 2020 para ayudar a los hablantes limitados de inglés a navegar por los recursos del gobierno.

Dos años después, las partes básicas de ese plan aún no se han completado. Se requiere que cada departamento de la ciudad designe un enlace lingüístico y cree un plan de acceso lingüístico. Esos planes no se han creado.

Federico Ríos dirige la Oficina de Equidad, Movilidad e Integración de Inmigrantes de la ciudad. WBTV le preguntó por qué los objetivos de acceso al idioma aún no se han logrado.

“La persona que solía administrar nuestro proceso de acceso al idioma nos dejó”, dijo Ríos a WBTV.

“Contratamos en los últimos meses y esa persona ahora se está haciendo cargo de la capacitación de los enlaces de acceso al idioma, estamos entusiasmados de que eso avance en las próximas semanas”.

El sitio web de la ciudad de Charlotte se puede traducir a docenas de idiomas diferentes, pero Ríos admitió a WBTV que no es una traducción muy buena.

Lo que tampoco se traduce son los registros vitales del gobierno. Los documentos, permisos, registros de tierras, certificados de nacimiento y defunción solo son accesibles para personas que tienen conocimientos de inglés.

Ríos dijo que podría tomar dos años comenzar a avanzar con los planes de acceso al idioma para traducir estos registros. También quiere priorizar una versión en español de la aplicación CLT+. La aplicación permite a los residentes verificar la recolección de basura, pagar facturas de agua y presentar solicitudes al 311.

“Mucha gente está buscando, oye, mi basura va a ser recogida hoy, necesito programar una recolección a granel, quiero conectarme con el control de animales. Ese tipo de servicios queremos asegurarnos de que nos cargamos en el idioma español”, dijo Ríos.

Compra de vivienda para hablantes limitados de inglés

Rodríguez dice que las familias que no hablan inglés enfrentan riesgos especialmente cuando intentan comprar una casa por primera vez.

“Hay casos en los que hemos escuchado, y donde conozco personalmente, agentes sin licencia o personal sin licencia que está ayudando con la documentación del préstamo y cobrando tarifas de anticipo. No es justo hacer eso a una categoría de personas y no a todos”, dijo Rodríguez.

WBTV encontró dos casos disciplinarios de la Comisión de Bienes Raíces de Carolina del Norte donde los clientes de habla hispana supuestamente fueron aprovechados por agentes inmobiliarios o alguien que actuaba como un agente de bienes raíces con licencia.

La comisión de bienes raíces no ofrece un formulario de queja en español y requiere que las quejas entrantes estén escritas en inglés.

“A los agentes de mi oficina se les ha dicho ‘contrate a un abogado para traducir’. Es injusto”, dijo Rodríguez.

Miriam Baer es Directora Ejecutiva de la Comisión de Bienes Raíces de Carolina del Norte. Ella le dijo a WBTV que la comisión evaluaría caso por caso si un comprador de vivienda que presenta una queja necesitaría contratar a alguien para traducir.

“Es más desafiante para alguien que no habla inglés en este momento”, dijo Baer.

“No tenemos los recursos para tomar quejas en otros idiomas”.

Baer dijo a WBTV que es más difícil traducir documentos que tienen terminología legal. Dijo que la comisión de bienes raíces ha contratado a un Oficial de Diversidad, Equidad e Inclusión y está comenzando a priorizar qué necesidades son más importantes.

A WBTV Investigation into a contractor and realtor marketing to the Latino community uncovered a complaint filed with the NCREC in which a homeowner wrote she was using her daughter-in-law to translate because the homeowner doesn’t speak English.

WBTV le preguntó a Rodríguez qué ayudaría más a los agentes de bienes raíces y compradores de viviendas.

“Tiene que haber información por escrito que pueda darle a alguien”, dijo Rodríguez.

La comisión de bienes raíces publica formularios estándar para ayudar a los agentes y consumidores, pero solo nueve de veintiséis están traducidos al español. Rodríguez dice que algunas de las traducciones al español no están actualizadas.

Los datos del censo muestran que la propiedad de vivienda latina ha crecido casi un 60 por ciento entre 2010 y 2021. Rodríguez dice que las agencias gubernamentales locales y estatales deben priorizar la accesibilidad lingüística para las personas que no hablan inglés para que esas familias no se aprovechen de ellas.

“Para ponerse al día, es un eufemismo”, dijo Rodríguez.

Para hacer sugerencias sobre la accesibilidad del idioma a la Comisión de Bienes Raíces de Carolina del Norte, envíe un correo electrónico info@ncrec.gov

Para hacer sugerencias sobre la accesibilidad lingüística a la ciudad de Charlotte, envíe un correo electrónico Federico.Rios@charlottenc.gov

Copyright 2023 WBTV. All rights reserved.