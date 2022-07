Rowan-Cabarrus Community College announces President’s List for Spring 2022 semester

ROWAN COUNTY, N.C. (WBTV) - Rowan-Cabarrus Community College has announced students who earned President’s List recognition for the Spring 2022 term. The President’s List recognizes full-time students achieving a grade point average of 4.0 for the semester. Students and their families were invited to attend a reception in their honor.

“It is with great pleasure that I congratulate these students on this tremendous accomplishment,” said Dr. Carol S. Spalding, president of Rowan-Cabarrus. “I believe that education is the best investment anyone can make, and I applaud the dedication of these students and wish them the best for all that is ahead.”

Rowan-Cabarrus President’s List – Spring 2022

Albemarle: Anna Humphrey, Tyler L. Jeffery, Kalah Montgomery

Charlotte: Oshrea Latonya Anderson, Amber Auayang, Sarah Lynn Brooks, Gemma Burnham, Haley Nicole Crump, Markele D. Hill, Catherine Diane Jankiewicz, Emily Grace Maydak, Rhiqua Mae Sandford, Tempestt Stewart

China Grove: Jagger Ethan Childers, Katlin M. Duvall, Rachel E. Earl, Sara Peffer Earley, Justin Wayne Gibson, Ryan Goodwin, Lacie Ann Lipke, Emma Grace Morgan, James Brandon Morrison, Aleksis M. Parker, Garrett Andrew Wilkes

Clemmons: Catherine Ann Neblett

Cleveland: Joshua Ryan Lucke

Concord: Allicen Jennine Auer, Maana Amina Blake, Braylynn Alexis Brodnik, Sahara Brown-Young, Jaylen Alexandra Caldwell, Martin Cedillo, Austin Moorhead Coley, Penelope Rachel Cortez Ojeda, Noah Peyton Crookshanks, Gordon Daniel Donovan, Jadzia Dunehew, Thaisala Gabriel Eubanks, Anya Ruthmarie Floge, Kimberly Ganesh, Ariana Isabel Gomez, Keah Leigh Green, Andre Kalil Hamilton, Brooke Ashlie Hawley, Kevin Michael Hileman, Justin Scott Hornbeak, Noah Lansing Hughes, Grayson Griffin Huneycutt, Elijah James Kelley, Jordan Elizabeth Lancaster, Elisabeth Samantha Lima, Makenna Elizabeth Little, Heather E. Luffman, Brandon Scott McCarty, Lara A. McCollum, Ashlynn-Elizabeth A. McDonald, Leah McKechnie, Chancy Ladd Mercer, Jennifer Moreno, Jamie Parker, Payton Peninger, Amanda Willoughby Pope, Sadie Porter, Felecia Price, Malachi Printup, Keiry Vanessa Ramdeen, John Randle, Foxx Evan Frost Raulerson, Daniel Alejandro Reyes, Joselyn Marie Reyes Medina, Kimberly M. Robinson, Rachel Lynn Sedlacek, Loryn Taylor Shropshire, Madelyn Sigmon, Jarred Stegall, Jessica Faye Tarlton, Erika B. Turner, Isis Jynae Vasquez, Adam Daniel Warr, William Errin Weathers, Joshua Michael Wood

Cooleemee: Charles Bruce Harry, Tabitha Leann Harry

Cornelius: Kiersten Jacobs

Davidson: Hannah Victoria Cary, Savannah Cromartie

Denver: Arabia J’Shay Neal

Durham: Dustin Chance Durham

Garner: Jaedyn Arriana Burton

Gold Hill: Ashley Nicole Purser

Granite Quarry: Justin Edward Davis

Greensboro: Sabrina Nicole Shepherd

Harrisburg: Anna Frances Bowie, Jaclyn Nicole Fleckenstein, Grace Katherine Rigdon, Nathan Allen Vaughan

Huntersville: Allee Marie George, Kaila Moss, Hannah Teresa Picken, Sarah M. Tucker

Kannapolis: Madilyn Grace Abernathy, Makayla Nicole Beaver, Hannah McKenzie Benfield, Iliana Mercedes Camacho, Adyson Nicole Campbell, Michael Thomas Cline, Kayleigh Beth Cook, Kevin Cortes Garduno, Ashleigh Nichole Davis, Taylor Morgan Drye, Kayla Alyssa Fesperman, Paul Guerra Condori, Jennifer Huerta Martinez, Kennedy Elisabeth Jackson, Isaiah Jesus Jaquez, Caleb Jordan Knarr, Karah Michele Lanham, Callie Ashton Mahaley, Hailey Diana McDonald, Amber Nicole McKee, Nash Andrew McLean, D’Asia Patterson, Mary Helen Pell, Laura Cecilia Ramirez, Ethan Maurice Rice, Dana M. Wilhelm, Cassie Lee Ann Willyard, Celina Candace Yoos

Landis: Vallery Paige-Morgan Mailing

Lexington: Joseph Hunter Amos, Brian Keith Barker, Kirsten Blake Davis, Kayla Marie Moor, Amanda L. Spangle, Amber L. Tanner, Lori Faith Williams

Mint Hill: Isaiah Divra, Megan Adrienna Fanelli

Monroe: Brent W. Taylor

Mooresville: Declan Malachy Baker, Cassidy Anne Decker

Mount Pleasant: Maghan Elaine Liesman, Destinee Marise Parsons, Megan Breanne Sloope

Mount Ulla: David Benjamin Baker, Macy Jo Smith

Newell: Amanda McGowan

Raleigh: Ronal Silva Rivera

Rockwell: Cheyenne Aldridge, Brandyn Allen Courtney, Melanie Rebecca Grooms, Dylan Thomas Lefler, Isaiah Gaberiel Ramos, Quadeira Renee Robinson, Leighla Victoria Sides, Jana Huffman Sprinkle

Salisbury: Margaret Deshone Benson, Caitlin Grace Brackett, Gabrielle Brown, Sarah L. Christy, Casey Charles Cline, Amanda Michelle Cobb, Jolie Beatrice Culbreth, Megan Rose Deal, Ximena Farfan Perez, Ashley Fortner, Kayla Marie Heglar, Alyssa Joy Hilton, Jeffrey Robert Hochuli, Stephen Adam Hughes, Joshua Cole Hunter, Khai Du Huynh, Chandra Nicole Johnson, John M. Jones, Connor Sean Harris Kyles, Joshua M. Lasker, Crystal Renee Lawing, Rachel Grace Lipe, Xiong Lor, Olivia A Lorenz, Kyra Jo Mitchell, Jimmy Nguyen, Siti Nurharyati, Alonso Reyes-Correa, Anjelica Rusmisell, Kaitlyn Shea Samples, Pruellar M. Schaefer, Amber Sywenki, Karley Noelle Teague, Matthew Thomas Thorsen, Mya Alexie Triplett, Lisa Ann Webb, Joseph Yarsky

Spencer: Dana Faith Barnhardt

Whitsett: Gina M. Lindley

For more information about Rowan-Cabarrus Community College, please visit www.rccc.edu or call 704-216-RCCC (7222).

