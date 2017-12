JOHNSON C. SMITH: Golden Bulls Fall on Homecourt Against Lincoln

Lincoln vs Johnson C. Smith

12/14/17 7:30 p.m. at Charlotte, N.C. - Brayboy Gym

Lincoln 96

Total3-pointRebounds

##Playerpfgm-fgafgm-fgaftm-ftaoff-deftotpftpatoblkstlmin

12 WILLIAMS,Deaquan f 2-2 0-0 2-2 0-3 3 5 6 0 2 0 0 22

13 BUSH,Elijah f 8-9 2-2 2-4 1-4 5 4 20 2 3 0 0 34

14 SAABA,Umar c 2-5 1-2 4-6 5-4 9 2 9 1 0 0 0 17

00 ARRINGTON,Gevon g 4-9 3-4 6-9 0-0 0 3 17 4 3 0 1 22

10 MARKLAND,Miles g 0-1 0-1 0-0 0-1 1 1 0 1 3 0 0 11

01 CAMPBELL,Cameron - 2-7 1-2 2-2 1-4 5 2 7 6 4 0 1 26

05 GOUTY,Joseph - 1-3 0-2 2-3 0-3 3 1 4 6 1 0 2 22

22 CAMPER,Jordan - 1-2 0-0 0-0 1-0 1 4 2 0 0 0 0 16

24 JAMES,Sean - 11-19 9-17 0-0 1-1 2 1 31 1 1 0 2 30

TM TEAM - - - - 1-2 3 - - - - - - -

Totals.............. - 31-57 16-30 18-26 10-22 32 23 96 21 17 0 6 200

54.4% 53.3% 69.2%

Team summary:FG3FGFT

1st Half: 17-33 9-19 3-7

51.5% 47.4% 42.9%

2nd Half: 14-24 7-11 15-19

58.3% 63.6% 78.9%

Johnson C. Smith 89

Total3-pointRebounds

##Playerpfgm-fgafgm-fgaftm-ftaoff-deftotpftpatoblkstlmin

15 BOWMAN,Michael f 3-6 0-1 2-2 1-3 4 1 8 0 3 0 0 29

21 BENNETT,Arthur c 6-6 0-0 3-7 2-5 7 2 15 0 0 0 1 19

00 MINOR,Cayse g 3-6 2-4 3-6 0-1 1 5 11 0 1 0 0 25

02 KIRCHMAN,Christian g 7-15 1-3 8-8 1-2 3 2 23 11 7 0 3 37

11 DAVIS,Robert g 10-22 4-11 5-5 2-1 3 3 29 4 1 0 2 39

03 ADAIR,Aaron - 0-0 0-0 0-0 1-6 7 3 0 3 2 1 2 24

05 MITCHELL,Marquen - 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 3

12 HARPER,Anthony - 0-1 0-0 0-0 1-1 2 3 0 1 0 1 0 6

25 FORD,Malik - 0-0 0-0 0-0 0-0 0 1 0 0 2 0 0 2

31 CURTIS, Jonathan - 1-3 0-0 1-4 2-0 2 5 3 0 1 0 0 16

TM TEAM - - - - 2-1 3 - - - - - - -

Totals.............. - 30-59 7-19 22-32 12-20 32 25 89 20 17 2 8 200

50.8% 36.8% 68.8%

Team summary:FG3FGFT

1st Half: 13-27 4-11 10-14

48.1% 36.4% 71.4%

2nd Half: 17-32 3-8 12-18

53.1% 37.5% 66.7%

Score by Periods 1st 2nd Total

Lincoln 46 50 96 Record: (6-4, 1-0 CIAA)

Johnson C. Smith 40 49 89 Record: (7-3, 0-1 CIAA)

Points in the paint-LUPA-M 28,JCSU-M 42. Points off turnovers-LUPA-M 30,JCSU-M 19.

2nd chance points-LUPA-M 8,JCSU-M 10. Fast break points-LUPA-M 10,JCSU-M 12.

Bench points-LUPA-M 44,JCSU-M 3. Score tied-2 times. Lead changed-4 times.

Last FG-LUPA-M 2nd-01:29, JCSU-M 2nd-00:03.

Largest lead-LUPA-M by 12 2nd-06:44, JCSU-M by 8 1st-11:05.

LUPA-M led for 31:22. JCSU-M led for 07:25. Game was tied for 01:13.

Officials: Tony Whisnant, Kenneth Siler, Bobby Lineberger

Technical fouls: Lincoln-None. Johnson C. Smith-None.

Attendance: 301